ASTRONOTLAR TUVALETSİZ KALDI
ASTRONOTLAR TUVALETSİZ KALDI
0
BUCASPOR'DA İLGİNÇ OLAY!
BUCASPOR'DA İLGİNÇ OLAY!
0
İZMİR'DE TUNÇ ÇAĞINA AİT...
İZMİR'DE TUNÇ ÇAĞINA AİT...
0
KASIMDA DENİZ KEYFİ
KASIMDA DENİZ KEYFİ
0

Astronotlar tuvaletsiz kaldı!

Dünya’ya dönüş hazırlıkları yapan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) 4 astronot, arıza sebebiyle kapsüldeki tuvaleti dönüş yolculuğunda kullanamayacak. Geçen hafta ISS'te yetişen acı biberlerle tako yemeği yapan astronotların, yarın Dünya’ya dönmesi bekleniyor

Astronotlar tuvaletsiz kaldı!
07 Kasım 2021 Pazar 12:59

ABD’nin Florida kıyılarına yarın varacak olan astronotlar, bugün ISS’ten ayrılacak. Endeavour uzay kapsülüyle dünyaya dönecek olan NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı) astronotu Aki Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, kapsülde bulunan tuvaletin sızıntı yaparak arızalanması sebebiyle tuvaleti kullanmadan 20 saatlik Dünya’ya dönüş yolculuğunu tamamlayacak.  

İstasyonda geçen hafta yetiştirilen acı şili biberi ile tako yemeği yapan astronotlar, dönüş öncesi ISS’ten canlı bağlantıyla yaptıkları basın toplantısında, tuvalet olmadan dönüş yolculuğu hakkında 'yetersiz' ancak yönetilebilir yorumunu yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #astronot #dünya #uzay istasyonu #tuvalet uzay
Önceki Haber
Bucaspor 1928'de ilginç olay!
Sonraki Haber
'Sevgilimi vurdum, polise haber verin' dedikten sonra...
Soyer: İklim kriziyle mücadelede çok katmanlı işbirliğine ihtiyaç var
Soyer: İklim kriziyle mücadelede çok katmanlı işbirliğine ihtiyaç var
0
Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti
0
Squid Game partisinde çatışma çıktı: 8 ölü, 7 yaralı
Squid Game partisinde çatışma çıktı: 8 ölü, 7 yaralı
0
Kayıp çocuk 18 gün sonra bulundu
Kayıp çocuk 18 gün sonra bulundu
0
9 yaşındaki kızını para karşılığı 55 yaşındaki bir adamla evlendirdi!
9 yaşındaki kızını para karşılığı 55 yaşındaki bir adamla evlendirdi!
0
Sosis yeme yarışmasında korkunç ölüm!
Sosis yeme yarışmasında korkunç ölüm!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.