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Avrupa'da sarı kar şoku!

Almanya ile Avrupa’nın birçok ülkesinde başlayan kar yağışı, hayatı her alanda farklı etkiliyor. Yağın karın sarı olması da endişelere neden oldu

Avrupa'da sarı kar şoku!
07 Şubat 2021 Pazar 09:41

Corona virüsü ile mücadele etmeye çalışan Avrupa soğuk havalara teslim oldu… Kar yağışı ve buzlanma bölgede yaşamı durma noktasına getirirken Almanya'nın güneyi ile İsviçre, İspanya ve Fransa'da ise sarı kar yağdı.

İspanya'nın kuzey doğusu ile Fransa'nın Lyon kenti ve Côte d'Azur'a ulaşan “Afrika'nın ince sarı çöl kumu” bulutları, kara karıştı. Bunun üzerine İspanya, Fransa, İsviçre Alpleri ve Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nde “sarı kar” yağdı.

Sahra çölünden gelen kumlarla karışan karları gören yüzlerce kişinin, özellikle Almanya'da meteorolojiyi aradığı ve, “Dünyanın sonu mu geldi, neler oluyor” diye sorduğu belirtiliyor. Meteorologlar, zaman zaman bu durumla karşılaşıldığını ve çok ender olarak bu kumların hava durumuna bağlı olarak Almanya'ya ulaştığını açıkladı.

İSPANYA'DA SARI-KIRMIZI ÖRTÜ

Fransa'nın Lyon kentinin loş bir karanlığa büründüğü, yağan karın, İsviçre Alplerindeki gibi sarıya boyandığı görüldü. Sahra kumu, İspanya'yı da çok etkiledi ve sabahın erken saatlerinden itibaren birçok kentte, her yer sarı-kırmızı kumla kaplandı. Alicante, Mayorka, Valencia, Balear Adaları, Katalonya ve Aragon kum fırtınasından etkilendi. (Sözcü)

Etiketler; #almanya #sarı kar #sarı kar yağdı
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