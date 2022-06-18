Avrupa sıcaktan kavruluyor!

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO), Kuzey Afrika’dan gelen benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının Avrupa’da etkili olmaya başladığını duyurdu. Fransa meteoroloji yetkilileri, bu hafta sonu 42 derece üstü hava sıcaklığı uyarısı yaparken DMO, Avrupa’da sıcaklıkların mevsim normallerinden ‘10 derece yüksek’ olacağını vurgulayarak “Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür” dedi

Birleşmiş Milletlere bağlı DMO erken gelen hava sıcaklıklarının nedeni hakkında yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika’dan ‘alışılmadık derecede erken ve yoğun bir sıcak hava dalgasının’ Avrupa’ya yayılacağını ifade etti. DMO’nun açıklamasında bu sıcak hava dalgasının, Azor adaları ve Madeira arasındaki Atlantik alçak basınç sistemi tarafından beslendiği ve batı Avrupa'da sıcak havanın yükselmesini desteklediği ifade edildi.

DMO, Avrupa’nın birçok bölümlerinde ‘kuraklığın’ sıcak havayla birlikte etkili olacağı belirtilerek “İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, ısı dalgaları daha erken başlıyor ve ısıyı tutan sera gazlarının rekor yoğunlukları nedeniyle daha sık ve şiddetli hale geliyor. Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür” açıklamasını yaptı.

AVRUPA’DA SON DURUM

İsviçre Meteoroloji yetkilileri ülkede sıcaklıkların 30 derece üstü olacağını belirtirken, kent ile kırsal kesimdeki hava sıcaklığı arasındaki farkın 6 dereceye ulaştığını vurgulayarak “Fark özellikle geceleri belirgindir. Bunun nedenlerinden biri, binalarda ve altyapıda kullanılan malzemelerin daha fazla ısıyı emmesidir” ifadelerini kullandı.

Yüksek sıcaklıklar sebebiyle orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya’da ulusal meteoroloji servisi AEMET, ülkenin iç kesimlerindeki sıcaklıkların bu hafta art arda ülkenin bazı bölgelerinde 40°C'yi aştığını ve orta İspanya'daki Toledo eyaletinde 43°C'ye ulaştığını açıkladı.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), bu yıl 1931'den bu yana en sıcak Mayıs olduğunu açıklarken şiddetli kuraklığın bölgenin yüzde 97'sini etkilediğini ifade etti.

Fransa meteoroloji yetkilileri, dün ve bugün uyarı yaparak sıcaklıkların bu hafta sonu yer yer 42 derecenin üstüne çıkacağını açıkladı. Yetkililer, erken ve yoğun ısı dalgası nedeniyle bazı bölgelerde rekor sıcaklık kaydedildiği ve orman yangını tehlikesi konusunda uyardı.

AVRUPA’DAKİ SICAK HAVA DALGASI TÜRKİYE’YE ULAŞIR MI?

Batı Avrupa’yı etkisi altına alıp Belçika’ya kadar ulaşan mevsim normalleri sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceği konusunda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, Türkiye’nin Avrupa’dan farklı bir basınç sisteminin etkisinde olduğunu vurgulayarak bu sıcak hava dalgasının Türkiye’de etkili olmayacağını belirtti. Yağan, ülkemizde yer yer yağışlı havanın Çarşamba gününe kadar devam edeceğini, Avrupa’daki durumun Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yakından takip edildiğini ifade etti.

Yağan, MGM’nin vatandaşlara web sitesi ve cep telefonu uygulamasından meteorolojik tahminleri, değerlendirmeleri ve gerektiğinde uyarıları ‘zamanında’ yayınlandığını vurgulayarak öncelikli olarak MGM’nin açıklamalarının referans alınması gerektiğini ifade etti.