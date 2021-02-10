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Avukatın duruşmaya kedi olarak katılması viral oldu

ABD'de çevrimiçi görülen bir davada yaşanan 'kedi krizi' gündem oldu. Online duruşmaya katılan avukat, yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Söz konusu duruşmada şaşırtan diyaloglar yaşandı

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:19

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Brewster County'deki bir mahkemenin Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen çevrimiçi duruşmasına katılan hakim Roy Ferguson, karşısında iki avukat ve 'bir kedi' buldu. Avukatlardan Rod Ponton yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Sözkonusu ilginç görüntü üzerine hakim, avukata "Bay Ponton, sanırım video ayarlarında filtreleri açmışsınız" uyarısı yaptı.

Kedi filtresiyle konuşan Ponton ise "Öyle. Ve nasıl kaldıracağımı bilmiyorum. Asistanım burada, yapmaya çalışıyor, ama ilerlemeye hazırım. Canlı yayındayım. Ben kedi değilim" cevabı verdi. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler binlerce kez izlenerek viral oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #kedi #avukat kedi
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