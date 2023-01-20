Avustralya’da 2.7 kiloluk dev kurbağa bulundu

Avustralya’da bir ulusal parkta geçen hafta 2.7 kiloluk dev kamış kurbağası bulundu. Kurbağanın normalin 6 katı büyüklüğünde olduğunu belirten yetkililer, kurbağaya ‘Toadzilla’ ismini verdiklerini belirtti.

Avustralya’da 2.7 kiloluk dev kurbağa bulundu
20 Ocak 2023 Cuma 11:24

Avustralya Çevre ve Bilim Müdürlüğü, bugün yaptıkları açıklamada kamış kurbağasının geçen hafta Queensland eyaletindeki Conway Ulusal Parkta bulunduğunu belirterek “Bu büyüklükte bir kamış kurbağası, ağzına sığdırabildiği her şeyi yer ve buna böcekler, sürüngenler ve küçük memeliler dahil. Boyundan dolayı dişi olduğuna inanıyoruz ve dişi kamış kurbağaları erkeklerden daha büyük oluyor. Merkezde tarttığımızda 2,7 kilo olduğunu gördük, bu yeni bir rekor olabilir” ifadelerini kullandı. Yetkililer, Godzilla filminden referans alınarak kurbağaya ‘Toadzilla’ adını verdiklerini de ayrıca belirtti.  

Kamış kurbağaları ile ilgili genel bilgi veren yetkililer, kurbağalarının eyalete ilk defa kamış böcekleriyle savaşmak için 1935 yılında getirilerek doğaya bırakıldığını ve bunların en fazla 2.5 kiloya ulaştıklarını belirtti. Bu boyutlarda bir kamış kurbağasının son derece nadir görüldüğünün altı çizildi. Guinness Dünya Rekoru kayıtlarına göre mevcut rekor, 1991'de tespit edilen İsveç'teki Prinsen adlı 2.665 kiloluk evcil bir kurbağa ait.


Kaynak: DHA
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