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Ay'a sperm gönderme önerisi

Farklı milletlerden biliminsanları 6,7 milyon türün sperm örneklerini Ay'a götürüp orada saklamayı önerdi

Ay'a sperm gönderme önerisi
12 Mart 2021 Cuma 12:43

Farklı milletlerden biliminsanları, uzaya insan gönderme çalışmasının ardından, 6,7 milyon türün sperm örneklerinin Ay'a götürüp orada saklama önerisi geldi. ABD’deki Arizona Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Norveç'te bulunan ve bitkilerin yok olmasını engellemek için inşa edilen Kıyamet Deposu’ndan çok daha kapsamlı ve karmaşık yeni bir koruma yöntemi önerisinde bulundu. Amerikan medyası, IFL Science'a dayandırdığı haberinde, Ay’da böyle bir yapı inşa edip 6,7 milyon türün spermlerini Ay’a taşınması için doğal uyduya 250 uçuş gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı. Önerinin amacının insanlığı yok olmaktan korumak olduğunu aktaran ABD medyası önerilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Havacılık ve Uzay Konferansı'nda sunulduğunu ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ay #sperm #insan hayatı
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