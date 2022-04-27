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Aynı anda 9 kadınla evlenmişti. Şimdi pişman!

Brezilya'da bir adam aynı anda 9 kadınla evlendi. Dünya gündemine oturan Arthur O Urso yaşadığı zorlukları anlattı. İşlerin yolunda gitmediğini belirten Urso, bir eşine pahalı bir hediye aldığında ötekilerin kıskandığını ve daha iyisini istediklerini söyledi

Aynı anda 9 kadınla evlenmişti. Şimdi pişman!
27 Nisan 2022 Çarşamba 09:10

Brezilya'da geçtiğimiz yıl tek eşliliğe tepki olarak yasal olmayan bir şekilde 9 kadınla evlenerek dünya basınında geniş yer bulan Arthur O Urso, işlerin planlandığı gibi gitmediğini açıkladı.

Tüm partnerleri birlikte olabilmek için adil bir program yapmak zorunda kaldığını ifade eden Arthur, bunun çok stresli olduğunu ve artık cinsel ilişkiyi haz almak için değil de bir zorlukmuş gibi gördüğünü söyledi. Eşlerinin cinsel açıdan kendisini mutlu etmek için ellerinden geldiğini yaptığını belirten Arthur, buna rağmen yaşadığı stresin kendisini bazen mutsuz ettiğini dile getirdi.

Bir diğer problemin ise eşlerinden biri ile ilişkiye girerken diğerlerini düşünmek olduğunu belirten Arthur, cinsel anlamda birbirlerini kıskanmayan eşlerinin aldığı hediyeler konusunda birbirlerini çok kıskandıklarını söyledi. Arthur, "Birine bir hediye aldığım zaman diğerleri de aynı ya da daha iyi hediye istiyor" dedi.

Açıklamalarının devamında Arthur, her ne kadar dokuz kadınla evli olmanın cinsel anlamda kendisini mutlu ettiğini söylese de tek eşli evliliğin de yeterli olabileceğini ifade etti.

Etiketler; #brezilya #9 kadınla evlendi #çok eşlilik #evlilik
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