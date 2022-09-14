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Azerbaycan açıkladı: 50 askerimiz şehit oldu!

Azerbaycan açıkladı: 50 askerimiz şehit oldu!
14 Eylül 2022 Çarşamba 10:03

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42’si askeri personel, 8’i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Ordusu'ndan 42 askeri personel ve Devlet Sınır Teşkilatı’ndan 8 askeri personel olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin toplam 50 askeri personel hayatını kaybetti. Şehit askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz” denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Birliklerimize ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Laçin ve Kelbecer bölgesindeki Azerbaycan ordusu askerlerine farklı kalibredeki silahlarla ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edilerek, “Ermenistan silahlı kuvvetleri ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek, 13-14 Eylül gecesi ve bugün sabah saatlerinde Kelbecer ve Laçin bölgelerinde bulunan birliklerimize çeşitli kalibrelerdeki havan ve toplarla ateş açmıştır. Bu yönde bulunan birimlerimiz tarafından yeterli müdahale önlemleri alınmaktadır. Şu anda pozisyonlarımıza aralıklı olarak ateş ediliyor. Birimlerimiz tarafından gerekli müdahale önlemleri alınmaktadır” denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #azerbaycan #Ermenistan #savaş #saldırı
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