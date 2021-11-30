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Azerbaycan'da helikopter düştü: 14 asker şehit oldu

Bugün Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen askeri helikopterden acı haber geldi. Kazada 14 Azerbaycan askeri şehit oldu, 2 kişi ise yaralandı

Azerbaycan'da helikopter düştü: 14 asker şehit oldu
30 Kasım 2021 Salı 15:34

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, askeri bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkililerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili ortak soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Reuters'ın aktardığı habere göre, eğitim uçağı Güney Kafkasya sınırında düştü.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahraman #Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile Can Azerbaycan hükümetinin ve halkının başı sağolsun"

Etiketler; #azerbaycan #şehit #helikopter #asker
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