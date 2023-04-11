Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
0
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
0

Azerbaycan ve Bosna Hersek arasında afetlerde işbirliği anlaşması imzalandı

Azerbaycan ve Bosna Hersek arasında, "Doğal ve diğer afetlerden korunma alanında işbirliği anlaşması" imzalandı

Azerbaycan ve Bosna Hersek arasında afetlerde işbirliği anlaşması imzalandı
11 Nisan 2023 Salı 14:34

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'la görüştü.

Görüşme sonrasında Nesic ve Haydarov, iki ülke arasında "Doğal ve diğer afetlerden korunma alanında işbirliği anlaşması"na imza attı.

Nesic, temasları kapsamında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği şehitliği de ziyaret etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #azerbaycan #bosna hersek
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi
Sonraki Haber
Eskişehir'de Tuğçe Can cinayetinin sanığı ilk duruşmada suçunu itiraf etti
Suriye’de yolları su bastı, çok sayıda araç yolda kaldı
Suriye’de yolları su bastı, çok sayıda araç yolda kaldı
0
BM'den Somali için “geniş kapsamlı uluslararası destek“ çağrısı
BM'den Somali için “geniş kapsamlı uluslararası destek“ çağrısı
0
İsrail askerleri, 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri, 2 Filistinliyi öldürdü
0
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BM Özel Temsilcisi ve UNMIK Şefi Ziadeh'yi kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BM Özel Temsilcisi ve UNMIK Şefi Ziadeh'yi kabul etti
0
Kahire Yunus Emre Enstitüsünde “Geleneksel İftar Programı“ düzenlendi
Kahire Yunus Emre Enstitüsünde “Geleneksel İftar Programı“ düzenlendi
0
İsrail polisi, Filistinli gençlerin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi, Filistinli gençlerin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.