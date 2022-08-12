Azez'de Türkiye karşıtı gösteriler! Türk bayrağını yaktılar!

Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde olan Azez'de Türkiye karşıtı gösteriler başladı. Gösterilerde bir direkte asılı olan Türk bayrağı yakıldı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi



Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez kentinde Türkiye karşıtı gösteriler başladı. Dün akşam çekildiği iddia edilen görüntülerde öfkeli bir grubun Türk bayrağını yaktığı anlar yer aldı.

ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Sosyal medyada videonun yayılmasının ardından onlarca kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise "Suriyeliler, Ankara-Şam görüşmesini protesto etmek için Suriye ve Türkiye'de olay çıkardılar. Türk dış politikasının nasıl olacağına karar vereceklermiş(!) Zafer Partisi'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sığınmacılar Türkiye için tehdittir." açıklamasını yaptı.