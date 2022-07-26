Baba Vanga'nın iki kehaneti gerçek oldu!

"Balkanların Nostradamusu" olarak bilinen kör kahin Baba Vanga'nın 2022 için yaptığı kehanetler gerçekleşmeye devam ediyor.

Daha önce 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını ve Barack Obama’nın ABD Başkanı olmasını bilen kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri gündemde düşmüyor…

Yaptığı açıklamalarla bilinen ve geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga’nın 2022 yılı için yaptığı bazı kehanetleri yılın ikinci yarısında gerçek oldu. Henüz küçük bir çocukken görme yetisini kaybeden ve 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Baba Vanga’nın cenaze törenine devlet erkanından üst düzey isimlerin yanı sıra çok büyük bir kalabalık katılmıştı.

Vangelia Pandeva Dimitrova ismiyle dünyaya gelen ve 12 yaşında görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga, o günden sonra geleceği gördüğünü iddia etmiş ve açıklamaları gündem olmuştu.

Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları inceleyen ve değerlendirerek analiz eden uzmanlar ünlü kahinin 2022 yılı için bazı kehanetleri olduğunu 2021’in son günlerinde açıklamıştı. Bu kehanetlerle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

İKİ KEHANETİ ŞİMDİDEN GERÇEK OLDU

İngiliz medyası, geçmişte birçok olayı önceden bilerek gündem olan Baba Vanga’nın 2022 yılı için yaptığı öngörülerin bazılarının gerçekleştiğini duyurdu. Baba Vanga’nın iki kehanetinin gerçekleştiği açıklandı.

Mirror gazetesi, Baba Vanga’nın, “Büyük şehirlerde su sıkıntısı ve kuraklık yaşanacak” öngörüsünün 2022’de gerçekleştiğini aktardı. Son dönemde aşırı sıcaklarla birlikte İtalya ve Portekiz’de su sıkıntılarının meydana geldiği ve yerel yönetimlerin halka uyarılarda bulunduğu açıklanmıştı. Her iki ülke de 1950’lerden beri tarihin en kurak dönemine girmiş ve yerel yönetimler, “Bilinçli bir şekilde su kullanın” açıklamasını yapmıştı.

Baba Vanga’nın 2022 için bir diğer kehanetti de bu yıl çok fazla deprem ve tsunami olacağıyla ilgiliydi. Ünlü kahinin bu öngörüsü de bu hafta gerçek oldu… Özellikle Avustralya ve Asya’nın bazı bölgelerinde aşırı yağış ve sel yaşamı olumsuz etkiledi. Hindistan, Pakistan, Yeni Zelanda ve Avustralya’da etkisini sürdüren aşırı yağışlar ve sel felaketi çok sayıda insanın ölmesine sebep oldu.

İŞTE BABA VANGA'NIN 2022 KEHANETLERİ

Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılan Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı tahminler 2021'in sonunda ortaya çıkmıştı. İngiliz ve ABD medyasında yer alan haberlerde Baba Vanga'nın 6 kehanetinin olduğu belirtilmişti.

1- DOĞAL FELAKETLER, DEPREMLER VE TSUNAMİLER

2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu’ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu.

Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

2- ÖLÜMCÜL VİRÜS KEŞFEDİLECEK

Corona virüsü salgınının Omicron varyantıyla birlikte etkisini sürdürdüğü bir dönemde Baba Vanga yeni bir felaketin sinyalini verdi… Baba Vanga, Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıkladı.

Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer alıyor.

3- İÇME SUYU KRİZİ

Baba Vanga’nın gelecek yıl için öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor.

Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi.

4- UZAYLILAR SALDIRACAK

Bir süredir gündemde olan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratıyordu… Baba Vanga’nın kehanetlerini yorumlayanlar bu göktaşının uzaylılar tarafından gönderildiğini ve Dünya’daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürüyor.

5- KITLIK YAŞANACAK

Baba Vanga, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan’da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağını duyurdu.

Baba Vanga, Hindistan’da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.

6- SANAL GERÇEKLİK GELİYOR

Baba Vanga’nın yorumlarını değerlendiren uzmanlar ünlü kahinin sanal gerçeklik ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor…

Bazı uzmanlar Baba Vanga’nın, “İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak” sözlerini de değerlendirdi. Uzmanlar Baba Vanga’nın açıklamalarını değerlendirirken bunun sanal gerçeklik ve insanların ekran karşısında tabletleri ve telefonları önünde çok vakit geçirmesinin bir sonucu olacağını söyledi.