2023 KEHANETLERİ KORKUTTU
2023 KEHANETLERİ KORKUTTU
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Baba Vanga'nın korkutan 2023 kehanetleri!

"Kör kahin" bilinen Baba Vanga'nın yeni kehanetleri ortaya çıktı. 2023 yılı için üç kehanet söyleyen Baba Vanga, bu yılda büyük bir ülkenin insanlar üzerinde biyolojik silah araştırması yapacağını söyledi. Bir diğer kehanet nükleer santral patlaması olurken, son kehanet ise dikkat çekti. Baba Vanga, bu yılda insanların laboratuvarlarda yetiştirileceğini belirtti

Baba Vanga'nın korkutan 2023 kehanetleri!
15 Kasım 2022 Salı 09:58

Kahinler arasında sözüne en fazla itibaren edilenlerden biri olan Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Vanga'nın 2023 için öngördüğü 3 kehanet daha ortaya çıktı. Kehanetlerden sonuncusu ise diğerlerinden daha fazla ilgi çekti.İşte Baba Vanga'nın 2023 yılına yönelik kehanetleri...

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah araştırmaları yapacağı kehanetinde bulunduğu iddia edilmektedir. Bu tür deneyler sonucunda yüz binlerce insanın ölebileceği iddia edilmektedir. Birleşmiş Milletler'in Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneyleri fiilen yasaklamaktadır. Buna rağmen, potansiyel biyolojik silah bölümlerini gizlice yürüttüğünden korkulan bazı ülkeler vardır.

NÜKLEER PATLAMA

Baba Vanga'nın 2023 yılında bir nükleer santral patlamasından yana olduğu da iddia ediliyor. Kiev'in Moskova'yı "nükleer şantaj" yapmakla suçladığı Ukrayna'da bir felaket yaşanmasından korkuluyor. Rusya, çevresinde savaş sürerken Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nin kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.

LABORATUVARLARDA DOĞUM

Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı son tahminde, doğal doğumların yasaklanabileceğini ve insanların laboratuvarlarda yetiştirileceğini iddia ettiği söyleniyor. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verebilecek, ebeveynler ise saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünümlerini kişiselleştirebilecek. Bu kesinlikle Baba Vanga'nın en garip öngörülerinden biri olarak görülüyor.

Etiketler; #kör kahin #baba vanga #kehanet #haber #dünya
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