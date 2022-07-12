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Bankadan para çekemeyen binlerce Çinli'den olaylı protesto

Çin'in Zhengzhou kentinde nisan ayı ortasından bu yana nakit krizi yaşayan 4 bankadan paralarını çekemeyen binlerce kişi, büyük bir protesto gösterisi düzenledi

Bankadan para çekemeyen binlerce Çinli'den olaylı protesto
12 Temmuz 2022 Salı 08:26

Çin'in Zhengzhou kentinde nisan ortasından bu yana nakit krizi yaşayan 4 bankadan paralarını çekemeyen binlerce kişi, protesto gösterileri yaptı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan çok sayıda insan, yüzlerce kişinin yerel yetkililerin yolsuzluk yaptığı iddialarını protesto etmek için yürüdüğünü ve bu gösterinin sıkı kontrol altındaki ülkede nadir görülen bir halk gösterisi olduğunu söyledi.

Ülkedeki ekonomik yavaşlamadan sert bir şekilde etkilenen Henan eyaletindeki 4 banka nisan ortasından bu yana tüm nakit para çekme işlemlerini dondurarak binlerce küçük tasarruf sahibini parasız bıraktı ve ara sıra gösterilere yol açtı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ SERT OLDU

Çin Halk Bankası şubesi önünde toplanan insanlar, "Henan yetkililerinin yolsuzluk ve şiddetini" kınayan pankartlar taşıdılar. Halkın, güvenlik görevlilerinin ağır müdahalesiyle karşılaştığı belirtiliyor. Yerel kaynaklar, güvenlik görevlileri ile protestocular arasındaki çatışmanın birkaç saat sürdüğünü söyledi.

Etiketler; #çin #banka #protesto #para çekme
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