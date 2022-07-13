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Banyoya giren adam 60 yılanla karşılaştı!

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentinde bir ev kiralayan adam, evin banyosunda henüz yeni doğmuş 60 yılanla karşılaşması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşadı

Banyoya giren adam 60 yılanla karşılaştı!
13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:18

Uttar Pradesh kentinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Ranjit Singh adlı adam, bir süreden bu yana kiralamaya çalıştığı evine sonunda kiracı buldu. Kiracılar da ev sahibiyle anlaşmalarının ardından evi teslim aldı.

Kiracı, evinin banyosuna bir yılan girdiğini gördü. Ardından yılanı takip ederek, saklandığı tahtayı tespit etti. Tek başına tahtayı kaldırmaya cesaret edemeyen adam, döşemecileri çağırdı. Döşemecilerin de yardımıyla açılan tahtanın altından yeni doğmuş 60 yılan çıktı. Kiracı ve yanındakiler, karşılaştıkları durum nedeniyle hem korku hem de büyük şaşkınlık yaşadı.

YILAN UZMANINA HABER VERİLDİ

Olayla ilgili hemen yılan uzmanına ihbar yapıldı. Eve gelen yılan uzmanı, yaptığı ilk incelemenin sonucunda toplamda 75 yılan yumurtası olduğunu ancak bunlardan sadece 60'ının kırıldığını tespit etti. Yavru yılanları toplamak, yılan uzmanının saatlerini aldı.

Etiketler; #hindistan #yılan #60 yılan #banyoda yılan
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