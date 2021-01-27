Barbie bebekten ilham aldı 90 kilo verdi

ABD'de 154 kiloluk bir kadın, uçakta iki kişilik koltuk bileti almaya başlayınca kilo vermeye karar verdi

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan ve sosyal medyada influencerlık yapan 36 yaşındaki Kayla Lavende, uçağa bineceği zaman iki koltuk bileti almak zorunda kalınca kilo vermeye karar verdi.

2 yıl boyunca diet ve spor yapan kadın, 154 kilodan 64 kiloya düşmeyi başardı. Barbie bebeklere hayran olduğunu belirten Lavende, kilo verdikten sonra Barbie bebeklere benzedi. Barbie bebeklere küçüklüğünden beri takıntısı olduğunu belirten genç kadın, “Barbie olmak istediğimden değil ama bana her zaman ilham verdi” şeklinde konuştu.