Başkan yardımcısı suikast girişiminden kıl payı kurtuldu!

Arjantin Başkan Yardımcısı Christina Fernandez de Kirchner’e dün akşam üstü konutunun girişindeki vatandaşları selamlarken suikast girişiminde bulunuldu. De Kirchner’in yüzünden birkaç santim uzaklıkta bulunan silah, tutukluluk yaptı ve Başkan Yardımcısı ölümden kıl payı kurtuldu.

Yerel basında 35 yaşında Brezilyalı bir erkek olduğu belirtilen silahlı saldırganın, kabalığın arasından ve yakın mesafeden Başkan Yardımcısı’nın yüzüne silahı doğrultarak ateşlemeye çalıştığı ancak silahının tutukluluk yaptığı ifade edildi. Başkan Yardımcı’nın yüzünden birkaç santim uzaklıkta bulunan silahta beş kurşun olduğu vurgulandı. Polis silahlı saldırganın olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı.

‘SALDIRI, SUİKAST GİRİŞİMİDİR’

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez gece geç saatlerde açıklama yaparak Başkan Yardımcısı Kirchner’ın hayatta olduğunu çünkü silahın tutukluk yaptığını ifade etti. Devlet Başkanı Fernandez, Cuma gününü Başkan Yardımcısı’na destek vermek için tatil ilan ettiğini açıkladı. Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, silahlı saldırı girişimini ‘suikast girişimi’ olarak nitelendirdi.

YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Başkan Yardımcısı de Kirchner, devlet başkanlığı yaptığı 2007-2015 yılları arasında Patagonya'da hileli bir şekilde bayındırlık ihaleleri yapmak ve devleti dolandırmakla suçlanarak hakkında dava açılmıştı. Yolsuzluk iddiaları sebebiyle hem protesto edenler hem de destek verenler konutunun önünde toplanmaya başlamıştı.