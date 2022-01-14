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Battaniye ahtapotu görüntülendi

Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan Büyük Set Resifi’nde nadir görülen battaniye ahtapotu, dalgıç Jacinta Shackleton’ın kamerasına yansıdı

Battaniye ahtapotu görüntülendi
14 Ocak 2022 Cuma 11:27

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jacinta Shackleton, “Bugün dalışta inanılmaz bir şey oldu ve bir battaniye ahtapotu ile karşılaştım. Bu hayvanlar, tüm yaşam döngülerini açık okyanusta geçiren, nadir görülen bir pelajik ahtapot türüdür. En son 2002’de görülmüştü” dedi.

Shackleton, nadir görülen bu ahtapota rastladığı için çok minnettar olduğunu ve şanslı hissettiğini ifade ettiği paylaşımında, “Nadir Battaniye Ahtapotu. Perşembe günü genç bir dişi battaniye ahtapotuyla karşılaşmamdan birkaç görüntü paylaşıyorum. Renkleri inanılmazdı ve suda hareket edişini izlemek büyüleyiciydi. Kesinlikle hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim bir karşılaşma, çok minnettarım” ifadelerine yer verdi.

BATTANİYE AHTAPOTU NEDİR?

Tremoktopus, subtropikal ve tropikal denizlerde orta sularda ortaya çıkan dört tür içeren pelajik sefalopod cinsidir. Genellikle battaniye ahtapotu olarak bilinirler ve yetişkin dişilerin sırt ve sırt yanı kollarını bağlayan uzun, şeffaf ağlardan ötürü bu adı almışlardır. Diğer kollar çok daha kısadır. Dişilerin boylarının 2 metreye kadar ulaşabildiği ifade edilmektedir.


Kaynak: DHA
Etiketler; #battaniye ahtapotu #deniz #avsutralya #ahtapot
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