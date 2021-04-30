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Bayram kutlamaları yasa döndü: 44 ölü!

İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutladığı alanda sahne çöktü. Yaşanan izdihamda 44 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı

30 Nisan 2021 Cuma 08:47

İsrail'de Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahne çöktü. Olayda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin yaralandı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı'nda bir kutlamada sahnenin çöktüğü belirtildi. Bölgeye durumu ağır hastaların tahliyesi için ambulans helikopterleri ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, olayda 6 kişinin durumunun kritik,  18 kişinin de ağır yaralı olduğunu dile getirdi.

 

GÖRGÜ TANIKLARI: HİÇBİR ŞEY ANLAMADIK ANİDEN OLDU


Öte yandan, İsrail İçişleri Bakanlığı, dini bayram için katılımcı sayısını 10 bin ile sınırlandırmasına rağmen, ülkenin farklı bölgelerinden en az 30 bin kişinin kutlamaya katılmak için Meron Dağı'na akın ettiğini ifade etti.  Olaya ilişkin yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, “Bir anda oldu; insanlar birbirlerini çiğneyerek düştü. Tam bir felaketti. Bir polis insanların dışarı çıkmasını engelledi. Bu yüzden aşırı kalabalığa neden oldu” dedi.

NETANHAYU AĞIR FELAKET OLARAK NİTELENDİRDİ


Sosyal medya hesabı Twitter’dan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, olayın trajedi olduğunu ve gelişmeleri takip ettiklerini ifade ederken, Başbakan Benyamin Netanyahu da yaşananları ‘ağır felaket’ olarak nitelendirdi. Netanyahu, meydana gelen olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, acil yardım ekiplerine destek sözü verdi.

NETANHAYU AĞIR FELAKET OLARAK NİTELENDİRDİ


Sosyal medya hesabı Twitter’dan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, olayın trajedi olduğunu ve gelişmeleri takip ettiklerini ifade ederken, Başbakan Benyamin Netanyahu da yaşananları ‘ağır felaket’ olarak nitelendirdi. Netanyahu, meydana gelen olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, acil yardım ekiplerine destek sözü verdi.

Etiketler; #israil #israil felaket #israi bayram ölüm #izdiham ölüm
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