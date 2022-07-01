Meksika’da küçük bir kasabanın belediye başkanı timsahla evlendi.

San Pedro Huamelula kasabasının belediye başkanı Victor Hugo Sosa bir timsahla evlendi.

Düğünde timsaha gelinlik giydirilirken, yerel müziklerle de dans edildi.

Başkan Sosa, nikahtan sonra ısırmasını önlemek için ağzı bağlanan timsaha öpücük kondurmayı da ihmal etmedi.

Kulağa saçma gelen ve hayvan hakları açısından soru işaretlerine neden olan bu düğün töreni Chontal ve Huave yerli toplulukları arasında yüzyıllar öncesine dayanan bir geleneğin parçası. Bir tür ‘doğanın insanlara cömert davranması‘ duası.

Kasabanın bulunduğu Oxaca eyaleti, ülkenin geleneklerine ve yerel kültürlerine bağlı yaşamaya devam eden bölgelerinden.

Başkan Sosa “Doğaya yeterince yağmur, yemek için, nehriden yeterince balık çıksın diye dua ediyoruz” dedi.

Küçük prenses olarak anılan yedi yaşındaki timsahın toprak anayı temsil eden tanrıça olduğuna inanılıyor. Liderleriyle evlenmesi insanların kutsal olanla birleşmesini sembolize ediyor.