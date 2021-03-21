Biden'ın düşme görüntüleriyle ilgili ABD'den açıklama

78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak merdiveni basamaklarını çıkarken üç kez dengesini kaybetmesi geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine ABD'den açıklama geldi

Amerika, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine ziyareti öncesi görüntülenen Joe Biden'ın başkanlık uçağı Air Force 1'in merdivenlerinde üç kere ayağının takılmasını konuşuyor.

Biden'ın düşüşü ABD medyasında ve sosyal medyada gündem olurken, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın merdiven basamaklarında ayağının takılmasına 'rüzgârlı hava koşullarının' sebep olduğunu söyledi. Önceki gün meydana gelen olayla ilgili konuşan Sözcü Jean-Pierre, "Dışarısı çok rüzgârlıydı. Ben, kendim basamaklardan düşecek gibi oldum" dedi. Başkan Biden'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu da ekledi. Biden merdivenleri çıktığı sırada rüzgârın hızı saatte 19 mil (30.5 kilometre) ölçüldü. Uluslararası Beaufort Ölçeği'ne göre bu hız, "şiddetli rüzgâr" olarak sınıflandırılıyor.