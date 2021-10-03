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Bilim insanları uyardı: Dev göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Bilim insanlarının daha önce "cüce gezegen" sandığı dev boyutlarda bir göktaşının Güneş Sistemi'ne yaklaştığını açıkladı

Bilim insanları uyardı: Dev göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor
03 Ekim 2021 Pazar 12:11

Bilim insanları ve astronomlar, geleneksel göktaşlarından 1000 kat daha büyük olan Bernardinelli-Bernstein göktaşının Güneş Sistemi’ne yaklaştığını duyurdu.

Yetkililer yaklaşık 96 kilometreye 196 kilometre boyutunda olan göktaşının Güneş Sistemi’ne doğru ilerlediğini ve Dünya’ya da yaklaşık 10 yıl içerisinde ulaşabileceğini açıkladı.

Bilim insanlarının ilk başta büyük boyutları sebebiyle “cüce gezegen” olarak tanımladığı fakat daha sonra bir göktaşı olduğunu tespit ettiği Bernardinelli-Bernstein göktaşının şu aşamada Dünya’ya bir tehdit olmadığı belirtildi. Dünya’ya en yakın geçeceği tarihin 2031 olduğu belirtilirken göktaşını mesai arkadaşı Pedro Bernardinelli ile keşfeden Pennsylvania Üniversitesi’nden Gary Bernstein, “En büyük göktaşını ya da şu ana kadar incelenmiş en büyük göktaşını keşfetme şerefine layık olduk. Bu göktaşı Güneş Sistemi’ne 3 milyon yıldan uzun bir süredir girmedi” dedi.

Etiketler; #göktaşı #dev göktaşı #dünya
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