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Bill Gates'ten salgınla ilgili bir iyi bir de kötü haber!

Bill Gates'ten salgınla ilgili bir iyi bir de kötü haber!
20 Şubat 2022 Pazar 09:38

Dünyada 6 milyona yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili çok sayıda iddianın hedefinde olan Bill Gates, Covid-19 ve salgın hastalıklarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

Koronavirüs salgını boyunca "Aşı ile çip takıyorlar", "Salgını o yarattı" gibi asılsız iddiaların odak noktası olan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, katıldığı bir etkinlikte Covid-19 ve salgın hastalıklar ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada daha bulundu.

CNBC'ye Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında açıklamalarda bulunan Gates, Covid-19 sebebiyle ağır bir şekilde hastalanma riskinin çok düştüğünü söyledi. Gates, "Covid-19 sebebiyle hastalığı ağır geçirmek yaşlı olmak ya da obezite ya da diyabet olmakla bağlantılı hale geldi. Bu riskler ciddi bir şekilde düştü artık" dedi.

KÖTÜ HABERİ DE VERDİ: DÜNYA BAŞKA BİR PANDEMİ DAHA GÖRECEK

Fakat Gates, endişe yaratan bir öngörüde daha bulundu. Covid-19 salgını öncesinde dünya çapında bir salgının yaşanabileceğinin sinyalini vererek gündem olan Gates, "Dünya bir pandemi daha görecek. Başka bir pandemi olacak. Bu sefer farklı bir patojen olacak. Fakat doğru bir şekilde bu hastalığa yaklaşılırsa erkenden önlenebilir ve Covid-19'da olduğu gibi küresel bir hale gelmez" dedi.

Gates, "Eğer her ülke Avustralya'nın yaptığını yapsaydı şu an bir salgın yaşanmıyor olurdu" dedi. Avustralya, Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte çok sıkı önlemler almış ve başta sınırlarını kapatmak olmak üzere birçok kısıtlamayı yürürlüğe almıştı.

2015 yılında TED konuşması yapan Gates, "Dünya bir pandemiye hazır değil" demiş ve bu konuşma yıllar sonra tekrar ortaya çıkarak gündem olmuştu.

Etiketler; #Koronavirüs #ölüm #pandemi #bill gates
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