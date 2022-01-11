Bir adada kral veya kraliçe olmak ister misiniz?

İngiltere'de bulunan Piel Adası yeni kral veya kraliçesini arıyor. Kral ve kraliçe adada ne mi yapacak? Bu kişiler adayı yönetecek, Ship Inn isimli pub'ı işletecek, ve 1300'lerden kalma kale kalıntılarını gözetleyecek

Barrow in Furness yakınlarındaki ada için harekete geçen konsey, Birleşik Krallık'ın en sıra dışı yerel yönetimi işe alım süreçlerinden birini başlattı. Sabah'ın haberine göre Barrow konseyi, nisanda başlayacak sezon için 10 yıllık bir kiralamayla birini işe alacak.



Bu işe gönüllü olacak kişi, adadaki yönetimden sorumlu olacak ve adadaki popüler Ship Inn isimli pub'ı işletecek. İşe alınacak kişide aranan özellikler ise bar işletmeciliği deneyiminin yanı sıra izolasyon ve yalnızlığı sevmesi.



Çünkü adadaki belirsiz hava koşulları sebebiyle uzun saatler adada mahsur kalabilir. 40 yıldır adaya yürüyüşler düzenleyen ve yaşı nedeniyle seçmelere katılamayan John Murphy, bu görevi kendini bu işe adayacak birinin alması gerektiğini dile getirdi.

Adanın sıra dışı gelenekleri de bulunuyor. Pub'ı kiralayacak kişi "Piel Kralı ya da Kraliçesi" ilan ediliyor. Geleneksel törende başından aşağı bira dökülüyor. Bu koşulları kabul ederek adayı da idare etmekle yükümlü olacak kişi, 1300'lerden kalma kale kalıntılarını gözetecek.



Piel Kralı ya da Kraliçesi için en zorlayıcı durum ise özellikle turist sayısının azaldığı kış aylarında zamanının büyük bölümünü yalnız geçirmek zorunda kalması. Öte yandan yeni kral ya da kraliçe, fokları ve kuşları izleyebilir, muhteşem gün batımlarının keyfini çıkarabilir.