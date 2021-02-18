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Bir garip haber: Rüzgar esti hamile kaldım, 1 saat sonra doğum yaptım!

Endonezya polisinin soruşturma başlattığı iddia dünya gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre rüzgara maruz kalan genç bir kadın hamile kaldı ve bir saat sonra 3 kilogramlık bir kız bebek dünyaya getirdi

Bir garip haber: Rüzgar esti hamile kaldım, 1 saat sonra doğum yaptım!
18 Şubat 2021 Perşembe 12:12

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde yaşayan 25 yaşında Siti Zainah olay yaşandığında oturma odasında olduğunu söyledi.

"Yere eğildiğim sırada aniden bir rüzgar esti. Rüzgarı cinsel organımda hissettim" diyen genç kadın bu olaydan 15 dakika sonra karnında bir ağrı hissettiğini ve karnının giderek büyüdüğünü iddia etti.

Genç kadının hamile kalma yöntemi kulaktan kulağa yayılarak insanların ilgisini çekmeye başladı. Yerel yöneticilerin de kulağına giden olayın ardından genç kadını evinde ziyaret ettiler.


EŞİNDEN 4 AY ÖNCE AYRILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Yaklaşık üç kilogramlık bir kız bebek dünyaya getiren anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Genç kadının bir çocuğu olduğu ancak eşinden 4 ay önce ayrıldığı belirtildi.

Etiketler; #endonezya #dünya #hamile
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