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Bir inek cinayetten tutuklandı!

Güney Sudan'da bir inek 12 yaşındaki çocuğu vahşice öldürmek suçundan tutuklandı

Bir inek cinayetten tutuklandı!
08 Haziran 2022 Çarşamba 13:59

Güney Sudan'dan ilginç bir haber geldi. Bir inek 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan yetkili polis, ineğin polis merkezinde tutuklu olarak bekletildiğini ve eğer suçlu bulunursa da ciddi bir hapis cezası alacağını açıkladı.

Güney Sudanlı polis sözcüsü Elijah Mabor, o zamandan beri ineğin Rumbek Merkez İlçesindeki bir polis karakolunda tutuklu olduğunu doğruladı.

Bir hayvanın tutuklanması olayı ise ülkede ilk vaka değil. Daha önce de bir koç, 45 yaşındaki bir kadını öldürmekle suçlanmış ve tutuklanmıştı. Olayla ilgili açıklama yapan polis yetkilisi,  "Sahibi masum ama suçu işleyen koç tutuklanmayı hak ediyor. Polis olarak görevimiz, güvenliği sağlamaktır." ifadelerini kullanımıştı. Koça üç yıl hapis cezası verilmiş ve bir askeri kampta ağır işçiliğe mahkûm edilmişti.

Etiketler; #güney sudan #inek #cinayet #tutuklama
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