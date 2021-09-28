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Bir köy şokta! Yüzlercesi aynı anda öldü

Rusya'da korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. İddiaya göre yüzlerce ölü kuzgun yere düştü. Olay gören köylüler ise dehşete kapıldı

Bir köy şokta! Yüzlercesi aynı anda öldü
28 Eylül 2021 Salı 09:56

Olay Rusya'nın Novosibirks Bölgesi'nde bulunan Ust-Tarka köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yol yüzlerce kuzgun birden ölerek yere düştü. Ölü kuşların yere düştüğünü gören köylüler ise endişe ve dehşeti yaşadı. Kuzgunlar dışında başka bir hayvan türünün ölmemesi ise dikkat çekti.

Köyde veteriner olarak görev yapan Sergei Kuzlyakin, toplu kuş ölümlerinin nedenini bilmediğini ve bunun için testlerin yapılması gerektiğini söyledi. 1975 yılından bu yana veterinerlik yaptığını söyleyen Kuzlyakin, ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu da belirtiyor.

Köylüler yaşanan durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, yetkililer ise buna benzer olayların daha önce de yaşandığı belirtiyor. Yetkililer örnek olarak on yıl önce Arkansas'ta gökyüzünden binlerce kuşun düştüğünü, yakınlarındaki bir nehirde ise 100 bin tatlı su balığının öldüğünü, İtalya'da da kumru ölümlerinin gerçekleştiğini verdiler.

Kuşların neden öldüğü araştırılırken, gizli hükümet deneylerinin veya değişen iklim durumu gibi etkenlerin de etkili olduğu üzerinde duruluyor.

Etiketler; #rusya #toplu kuş ölümü #kuzgun ölümü
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