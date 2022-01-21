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Bir ülke dehşeti yaşadı! Ölü sayısı bile belli değil!

Bir ülke dehşeti yaşadı! Ölü sayısı bile belli değil!
21 Ocak 2022 Cuma 10:35

Gana'nın Western vilayetinde madencilikte kullanılacak patlayıcıları taşıyan aracın motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gana Polis Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Western vilayetinin Bogoso-Bawdie kara yolunda, madende kullanılacak patlayıcıları taşıyan aracın karşı istikametten gelen motosikletle çarpışması sonucu "büyük patlama" meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi ancak sayı paylaşılmadı.

Çevredeki evlerin hasar gördüğü bilgisine de yer verilen açıklamada, "Polis ve diğer acil servis sağlayıcıları, tam bir acil durum kurtarma tatbikatı başlattı. Bu talihsiz durumu yönetirken herkesi sakin olmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gana #patlama #kaza #ölüm
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