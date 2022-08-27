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Bir ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle 982 kişi öldü!

Pakistan'da 14 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1000’e yaklaştı

Bir ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle 982 kişi öldü!
27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:17

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana etkili şiddetli yağışlar sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 982’ye çıktı, 1456 kişi yaralandı.

Yağışlar sebebiyle 802 bin 582 çiftlik hayvanı telef oldu, 682 bin 139 ev hasar gördü.

Kurulan çadır kamplarında barınan kişi sayısı ise 498 bin 833’e çıktı.

Belucistan eyaletinde 6 barajda büyük çatlaklar oluşması sonucu çok sayıda bölgede su taşkınları yaşandı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel, internet hizmetlerinde aksaklıklara yol açtı.

Şiddetli yağış sebebiyle Pakistan-Afganistan sınırındaki Çaman hududu geçici olarak kapatıldı.

Muson yağmurlarından ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi, on binlerce kişi evsiz kaldı.

Yağışlar sebebiyle çok sayıda köprü yıkıldı, kilometrelerce kara yolu hasar gördü ve tarım arazileri sular altında kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #pakistan #yağmur #ölüm
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