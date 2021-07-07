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Bir ülkenin başkanı suikaste kurban gitti!

Bir ülkenin başkanı suikaste kurban gitti!
07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:53

Son dakika! Haiti Başbakanı Dr. Claude Joseph tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise (53), dün gece sabaha karşı suikast sonucu evinde hayatını kaybetti. First Lady Moise’nin ise ağır yaralı olduğu ifade edildi.


Haiti’nin Kanada’daki elçiliği sosyal medya hesabından Haiti Başbakanı Dr. Claude Joseph adına paylaşılan resmi açıklamaya göre, “Sabah saat bir sularında, İspanyolca konuşan bir grup kimliği belirsiz kişi, Cumhurbaşkanı'nın özel konutuna saldırdı ve Devlet Başkanını öldürdü. Bu iğrenç, insanlık dışı ve barbarca saldırıyı kınıyoruz. Ülkedeki güvenlik durumu kontrol altındadır. Tüm vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Demokrasi ve cumhuriyet kazanacak.”

Haiti Büyükelçiliği ayrı bir paylaşımla “Başkan Jovenel Moise'nin ikametgahına paralı askerler tarafından düzenlenen bir saldırı sırasında öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle teyit ediyoruz. Yaralanan First Lady tedavi altında. Kalbimiz Başkanlık ailesi ve tüm ulusla birlikte” ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #haiti #haiti devlet başkanı #ölüm #suikast
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