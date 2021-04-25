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Biz koronavirüsle uğraşırken onlar 50 bin kişilik konser yaptı

Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler alan ve sınırlarını kapatan Yeni Zelanda'da normalleşme son sürat devam ediyor

Biz koronavirüsle uğraşırken onlar 50 bin kişilik konser yaptı
25 Nisan 2021 Pazar 11:58

Ülkede dün Six60 isimli müzik grubunun konseri düzenlenirken, Eden Park'taki konseri tam 50 bin kişi izledi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sosyal mesafe ya da maske takma zorunluluğunun olmaması dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının başladığı günden beri düzenlenen ve en geniş katılıma sahip olan etkinliğe 50.000 biletli müziksever katıldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sosyal mesafe ya da maske takma zorunluluğu olmaması dikkat çekti.

Yeni Zelanda'da salgının başlangıcından bu yana 2 bin 600 koronavirüs vakası tespit edilirken, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 26 olarak kaydedildi.

Etiketler; #Koronavirüs #konser #yeni zelanda
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