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BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda aralarında İtalyan'ın Kongo Demokratik büyükelçisi Luca Attanasio'nun da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi öldü
22 Şubat 2021 Pazartesi 15:28

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kişiler arasında İtalyan büyükelçisi Luca Attanasio'nun da bulunduğu açıklandı. Saldırının ülkenin Kanyamahoro kasabası yakınlarında yerel saatle sabah 10.00 civarında  gerçekleştiği  ifade edildi. İtalya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınarken, ölü sayısının henüz bilinmediği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bm konvoyu saldırı #bm saldırı #italyan büyükelçi ölüm
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