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Boşanma davasında şaşırtan karar: Ev işlerini yaptığı için...

Çin'in başkenti Pekin'de bir boşanma davasında mahkeme, bir adamın beş yıl boyunca ev işleri yapan eşine 55 bin TL tazminat ödemesine karar verdi

Boşanma davasında şaşırtan karar: Ev işlerini yaptığı için...
24 Şubat 2021 Çarşamba 09:44

Çin'in başkenti Pekin'deki Fangşan İlçe Mahkemesi'nde görülen boşanma davasındaki kararın sonucu şaşırttı. Soyadı Çen olan adam geçen yıl Vang soyadlı eşinden ayrılmak için dava açtı. Önce boşanmak istemeyen Vang, sonrasında Çen'in ev işlerine ve çocuklarının bakımına hiç yardım etmediğini söyleyerek tazminat talep etti. Boşanma davasında mahkeme, bir adamın beş yıl boyunca ev işleri yapan eşine tazminat ödemesine karar verdi. Söz konusu davanın ardından mahkemeke,Çen'in Vang'a aylık 2 bin yuan (yaklaşık 2 bin 200 TL) nafaka ve ev işleri için 50 bin yuan tazminat ödemesine karar verdi.


YENİ UYGULAMADAN YARARLANDI

Çin'de bu yıl yürürlüğe giren yeni medeni kanuna göre ayrılan çiftler çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve birbirlerinin işlerine yardımcı olmak gibi faaliyetleri için tazminat alabiliyor.Vang adlı kadının yeni kanundan yararlandığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çin #çin boşanma #boşanma davası
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