Boynunda lastikle gezen geyik sonunda kurtarıldı

ABD'de iki yıldır boynunda bir araba lastiği ile gezen geyik sonunda kurtarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Scoot Murdoch, geyiğin boynundaki lastiği çıkarmakta zorlandıklarını bu yüzden boynuzlarını kesmek zorunda kaldıklarını anlattı

ABD'nin Colorado eyaletinde en az iki yıldır boynunda bir araba lastiğiyle yaşayan Kanada geyiği kurtarıldı.

Geyiğin boynunda bir lastikle gezdiği, ilk olarak 2019 yılında fark edilmişti. ABD'li yetkililer geyiği birkaç defa yakalayıp lastikten kurtarmak istemiş ancak dört buçuk yaşındaki geyik her girişimde insanlardan kaçmıştı. Bölgenin parklardan sorumlu idaresi de, geyiğin fotoğraflarını paylaşarak en son nerede görüldüğünü takip etmeye çalışmıştı.

Lastiğin çıkarıldığı operasyonla ilgili ABD basınına bilgi veren yetkililerden Scott Murdoch, "Bu geyiği bulması zordu, yanına yaklaşmak daha da zordu" ifadesini kullandı.

Murdoch, geyiği sonuç olarak yakaladıklarında uyuşturduklarını ancak lastiğin jantlarını kesemedikleri için hayvanın boynuzlarını kesmek zorunda kaldıklarını söyledi: "Lastiği kesmeyi ve boynuzları onun için bırakmayı tercih ederdik ama durum dinamikti ve lastikten her ne şekilde olursa olsun kurtulmamız gerekiyordu."

Geyiğin başını lastiğe nasıl geçirdiği ise bilinmiyor. Murdoch 2020'de yaptığı açıklamada, geyiğin başını lastiğe daha küçük yaşta ve henüz boynuzlarının çıkmadığı dönemde geçirmiş olabileceğini söylemişti. Murdoch, olayın bu tür geyiklerin boynuzlarını bıraktığı kış aylarında gerçekleşmiş olması gerektiğini de belirtti.