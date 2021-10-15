Bu da maaşlı sevgili! Her istediğini yaptırıyor!

Yaşlı erkeklerle para karşılığında birlikte yaşayan kadınlardan sonra şimdi de 'sugar mama' adı verilen yaşlı kadınlarla para karşılığında birlikte olan erkekler akımı başladı

Son günlerde 'Sugar Dadyy' isimli bir akım başlamış ve genç kadınların, yaşlı erkeklerle ekonomik bir ilişki kurması gündem olmuştu. Şimdi bu tam tersine döndü. Bu kez de 'Sugar Mama' akımı başladı. Akımın öncülerinden biri de 44 yaşındaki TikTok kullanıcısı Julie oldu. Julia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendinden 15 yaş küçük bir erkekle para karşılığında birlikte yaşadığını anlattı.

Erkek arkadaşının isteklerini yerine getirmesi karşılığında ona aylık 15 bin sterlin (188 bin TL) verdiğini anlatan kadın, erkek arkadaşının her ihtiyacını karşıladığını anlattı.

İlişkilerinde bir sorun olmadığını anlatan kadın, erkek arkadaşının bazı şeyleri eksik yaptığını, o durumlarda da maaşından kesinti yaptığını anlattı.

Julie, erkek arkadaşının oğluyla karıştırıldığını belirterek, "Bizi görenler anne ve oğlu sanıyor. Gerçeği öğrendiklerinde de büyük şaşkınlığa uğruyorlar. Üstelik ona maaş ödediğimi duyanlar ise bunun bir çılgınlık olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.