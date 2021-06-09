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Bu hastada korona 32 kez mutasyona uğradı

Güney Afrika'da HIV pozitif olan bir kadın, eylül ayında koronavirüse yakalandı. Talihsiz kadınındaki koronanın 32 kez mutasyona uğradığı keşfedildi. Bunun bir tesadüf olmadığını düşünen bilim insanları HIV hastalarınıhn bir 'varyant fabrikası' olabileceğinden endişeleniyor

Bu hastada korona 32 kez mutasyona uğradı
09 Haziran 2021 Çarşamba 11:17

Bilim insanları, hem Kovid-19'dan hem de HIV'den muzdarip bir hastada virüsün tam 32 kez mutasyona uğradığı keşfetti. Sputnik International'ın haberine göre, Güney Afrikalı bir kadın virüsü 216 gün boyunca taşıdı.

Adı açıklanmayan 36 yaşındaki kadın hastaya 2006 yılında HIV teşhisi konulduğu ve bu hastalıktan dolayı bağışıklık sisteminin zayıfladığı bilgisinin altı çizildi. Söz konusu hasta koronavirüse geçtiğiniz yılın eylül ayından yakalandı. Hasta bu tarihten itibaren Kovid-19'un sivri uçlu proteininde 13 mutasyon ve diğer bölümlerinde de 19 mutasyon geliştirdi. Bu mutasyonlardan bazılarının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyonları da kapsadığı belirtildi.

"TESADÜF DEĞİL"

Ülkedeki yeni varyantların her 4 yetişkinden en az 1'inin HIV pozitif olduğu bölgelerde ortaya çıktığının altını çizen uzmanlar bunun tesadüf olmadığına inanıyor. Bilim insanları şimdi mutasyon ile HIV bağlantısını mercek altına almış durumda.

"BİR VARYANT FABRİKASI HALİNE GELEBİLİRLER"

Araştırmacılar diğer HIV hastalarında da benzer durumların gözlenmesi durumunda bu hastaların bir 'varyant fabrikası' haline gelebileceğininin altını çiziyor.

Etiketler; #Koronavirüs #mutasyon #hıv mutasyon
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