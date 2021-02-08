FELAKET: 14 ÖLÜ, 150 KAYIP
FELAKET: 14 ÖLÜ, 150 KAYIP
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Büyük felaket: 14 ölü, 150 kayıp

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen sel felaketinde ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi

Büyük felaket: 14 ölü, 150 kayıp
08 Şubat 2021 Pazartesi 11:10

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.  Yetkililer, dün, Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin iki hidroelektrik santrali projesi ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini kaydetti. Sel felati sonrası 11 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 14'e yükseldiğinmi ifade eden yetkililer, kaybolan en az 150 kişinin arandığını açıkladı. Chamoli'deki polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada,  kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu ifade etti.  Yetkililer, selin ardından 15 kişinin kurtarıldığını da bildirdi.


MODİ: TÜM ULUS HERKESİN GÜVENLİĞİ İÇİN DUA EDİYOR


Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün paylaştığı mesajında Uttarkand'daki durumu yakından izlediğini söylerek çalışmalar hakkında bilgi edindiğini belirtti. Modi sel felaketine ilişkin yaptığı son açıklamada, “Hindistan, Uttarakhand'ın yanında ve ulus orada herkesin güvenliği için dua ediyor" dedi.


JOHNSON: HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNMAYA HAZIRIZ


Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson yayınladığı mesajında "Düşüncelerim, buzul çöküşünden kaynaklanan yıkıcı sele müdahale eden Hindistan halkı ve Uttarakhand'daki kurtarma işçileriyle birlikte. Birleşik Krallık, Hindistan ile dayanışma içinde ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır" dedi.


DEVASA BİR ÇAMUR


Uttarakhand polisi, Pazar günü yerel saatle 11.00 sularında buzulun nehre düştüğünü ve Rishiganga Hidroelektrik Projesi olarak bilinen bir barajın hasar gördüğünü söyledi. Polis, buzulun nehre düşme etkisinin Dhauli Ganga nehri boyunca suyun seviyesini yükselttiğini ve Tapovan bölgesindeki başka bir enerji projesine daha zarar verdiğini ifade etti. Uzmanlar, olayla ilgili en olası açıklamanın devasa buzulun hava sıcaklığındaki artıştan dolayı kırılmış ve beraberinde bir çamur çığı yaratmış olabileceğini belirtti. Wadia Himalaya Jeolojisi Enstitüsü'nde kıdemli bir buzulbilimci olan DP Dobhal, "Bu güçlü bir olasılık çünkü aşağıya doğru akan büyük miktarda tortu (çamur ve kaya) vardı" değerlendirmesinde bulundu. Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hindistan #buzul #hindistan sel
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