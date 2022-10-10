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Çamaşır makinesinden yılan çıktı!

Malezya'da çamaşırlarını yıkamak için yıkamacıya giden kadın büyük şok yaşadı. Makineye eşyalarını koymak isteyen kadın, 6 metre uzunluğundaki dev yılanla karşılaştı

Çamaşır makinesinden yılan çıktı!
10 Ekim 2022 Pazartesi 11:18

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde geçtiğimiz günlerde ürkütücü bir olay meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre kentte toplu yıkama yapılan bir yere giden kadın, makinelerden birini açarak çamaşırlarını atmak istedi.

Makinenin kapağını açan kadın, karşısına çıkan manzara nedeniyle uzun süre toparlanamadı. Çünkü makinenin içerisinde dev bir yılan vardı. Önce işletmeye ardından da itfaiye ekiplerine haber verildi.

Suhaimi Mohd. Jamal liderliğindeki itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda 6 metre ve 22 kilo ağırlığında olduğu hesaplanan yılan, yeniden doğaya bırakıldı.

Etiketler; #Malezya #çamaşır makinesi #yılan
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