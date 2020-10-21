Can kaybı 1 milyon 129 bin 591

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 129 bin 591’e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 41 milyon 42 bin 579’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 30 milyon 628 bin 417’ye ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 520 bin 307 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 226 bin 149’a ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 274 bin 317 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 154 bin 888’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 18 bin 999’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 100 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 974 bin 139’a ulaşırken can kaybı ise 29 bin 272 olarak açıklandı. Peru’da toplam vaka sayısı 874 bin 118 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 875 olduğu rapor edildi.

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 29 bin 668, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 210 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 930 bin 745’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 33 bin 875’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 129 bin 591’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 115 bin 950’ye yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 651 bin 107’ye çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 31 bin 34’e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 539 bin 670’e çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 434 bin 598 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 366 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 391 bin 586’ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 699 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 734 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 368 bin 842 kişinin enfekte olduğu açıklandı.



