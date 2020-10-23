Can kaybı 1 milyon 142 bin 744

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 142 bin 744’e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 41 milyon 994 bin 442’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 31 milyon 187 bin 231’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 661 bin 651 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 228 bin 281’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 332 bin 634 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 155 bin 962’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 650 yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 957 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 990 bin 270 ulaşırken can kaybı ise 29 bin 636 olarak açıklandı. Peru’da toplam vaka sayısı 879 bin 876 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 984 olduğu rapor edildi.

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 90 bin 521, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 521 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 999 bin 43’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 34 bin 210’a yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 142 bin 744’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 336’ya yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 761 bin 312’ye çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 31 bin 650’ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 550 bin 757’ye çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 442 bin 164 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 465 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 394 bin 827’ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 747 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 959 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 377 bin 541 kişinin enfekte olduğu açıklandı.