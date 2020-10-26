Can kaybı 1 milyon 159 bin 93

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 159 bin 93, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 43 milyon 346 bin 266’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 31 milyon 905 bin 19’a ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 889 bin 179 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 230 bin 510’a ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 394 bin 128 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 157 bin 163’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 90 bin 589’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 896 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 885’e ulaşırken, toplam can kaybı ise 30 bin 154 olarak açıklandı.

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 110 bin 372, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 752 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 138 bin 507’ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 34 bin 761’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 159 bin 93’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 119 bin 30’a yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 909 bin 959’a çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 32 bin 616’ya yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 568 bin 896’ya çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 451 bin 707 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 623 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 398 bin 815’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 803 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 299 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 389 bin 712 kişinin enfekte olduğu açıklandı.