Can kaybı 1 milyon 164 bin 609

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 164 bin 609, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 43 milyon 790 bin 543’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 32 milyon 182 bin 737’ye ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 962 bin 783 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 231 bin 45’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 411 bin 550 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 157 bin 451’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak yedinci sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 102 bin 301’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 301 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 25 bin 52’ye ulaşırken, toplam can kaybı ise 30 bin 348 olarak açıklandı.

Avrupa kıtasında Fransa’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 165 bin 278, virüs kaynaklı ölü sayısı 35 bin 18 olarak raporlandı. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 498’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 31’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 164 bin 609’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 119 bin 535’e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 946 bin 429’a çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 32 bin 953’e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 574 bin 856’ya çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 455 bin 398 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 671 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 400 bin 251’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 818 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 411 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 392 bin 934 kişinin enfekte olduğu açıklandı.



