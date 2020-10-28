Can kaybı 1 milyon 171 bin 479

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 171 bin 479, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 44 milyon 252 bin 677’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 32 milyon 447 bin 505’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 38 bin 30 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 232 bin 84’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 440 bin 903 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 157 bin 981’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak yedinci sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 116 bin 609’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 730 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 33 bin 218’e ulaşırken, toplam can kaybı ise 30 bin 565 olarak açıklandı.

Avrupa kıtasında Fransa’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 198 bin 695, virüs kaynaklı ölü sayısı 35 bin 541 olarak raporlandı. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 174 bin 916’ya ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 298’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 171 bin 479’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 120 bin 54’e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 990 bin 322’ye çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 33 bin 299’a yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 581 bin 824’e çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 459 bin 908 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 724 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 401 bin 586’ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 838 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 512 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 396 bin 454 kişinin enfekte olduğu açıklandı.



