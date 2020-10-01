Can kaybı 1 milyon 18 bin 791

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 18 bin 791’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 159 bin 55’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 25 milyon 430 bin 443’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 447 bin 282 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 211 bin 740’a ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 813 bin 586 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 143 bin 962’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da vaka sayısı 829 bin 679’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 998 olarak rapor edildi. Peru’da vaka sayısı 814 bin 829 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 463 olduğu rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de vaka sayısı 751 bin 1’e ulaşırken can kaybı ise 16 bin 937 olarak açıklandı.

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 769 bin 188, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 791 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 563 bin 535’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 956’ya yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 18 bin 791’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bin 708’e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 312 bin 584 oldu.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 26 bin 169 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 457 bin 219’a yükseldi. Bangladeş’te koronavirüs vaka sayısı 363 bin 479 olurken can kaybı ise 5 bin 251 olarak raporlandı.

Irak’ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 362 bin 981’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 181 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 768 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 334 bin 605 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 319 bin 154 kişinin iyileştiği açıklandı.

Pakistan’da koronavirüs vaka sayısı 543 kişi artarak toplamda 312 bin 806 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 484 olarak raporlandı. Pakistan’ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 311 bin 694 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 504 oldu.