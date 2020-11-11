Can kaybı 1 milyon 280 bin 549

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 280 bin 549, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 51 milyon 861 bin 437’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 428 bin 38’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 568 bin 714 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 245 bin 943’e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 701 bin 283 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 842’ye ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa’da toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659!a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 42 bin 207 olarak rapor edildi. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 443 bin 997!ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 39 bin 756’ya yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 280 bin 549’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 127 bin 615’e yükselirken; vaka sayısı ise 8 milyon 636 bin 11’e çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 39 bin 202’ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 703 bin 288’e çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 505 bin 310 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 432 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 423 bin 620’ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 108 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 14 bin 761 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 444 bin 348 kişinin enfekte olduğu açıklandı.