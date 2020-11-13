Can kaybı 1 milyon 300 bin 192

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bin 192, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 53 milyon 138 bin 735’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 37 milyon 244 bin 628’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 873 bin 936 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 248 bin 585’e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 783 bin 647 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 164 bin 332’ye ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa’da toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 710’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 42 bin 960 olarak rapor edildi. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 484 bin 868’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 40 bin 461’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bin 192’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 128 bin 686’ya yükselirken; vaka sayısı ise 8 milyon 728 bin 795’e çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 40 bin 121’e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 726 bin 585’e çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 511 bin 806 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 532 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 427 bin 198’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 140 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 14 bin 933 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 452 bin 291 kişinin enfekte olduğu açıklandı.