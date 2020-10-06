Can kaybı 1 milyon 45 bin 955

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 45 bin 955, virüs tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 702 bin 89’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 26 milyon 870 bin 774’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 679 bin 644 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 215 bin 32’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 940 bin 499 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 146 bin 773’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da vaka sayısı 862 bin 158’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 844 olarak rapor edildi. Peru’da vaka sayısı 829 bin 999 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 834 olduğu rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de vaka sayısı 809 bin 728’e ulaşırken can kaybı ise 21 bin 468 olarak açıklandı.

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 852 bin 838, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 225 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 624 bin 274’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 299’a yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 45 bin 955’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 103 bin 600’e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 685 bin 82 oldu.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 27 bin 192 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 475 bin 674’e yükseldi. Bangladeş’te koronavirüs vaka sayısı 370 bin 132 olurken can kaybı ise 5 bin 375 olarak raporlandı.

Irak’ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 382 bin 949’a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 464 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 898 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 336 bin 766 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 322 bin 55 kişinin iyileştiği açıklandı.

Pakistan’da koronavirüs vaka sayısı 315 bin 727 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 523 olarak raporlandı. Pakistan’ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 324 bin 762 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 840 oldu.