Can kaybı 1 milyon 6 bin 458

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 6 bin 458’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 556 bin 424’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 881 bin 607’ye ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 361 bin 611 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 209 bin 808’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 748 bin 327 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 142 bin 161’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da vaka sayısı 818 bin 203’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 641 olarak rapor edildi.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 748 bin 266, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 411 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 542 bin 639’a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 808’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 6 bin 458’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 96 bin 351’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 311 bin 516’ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 6 bin 458’e yükseldi. Pakistan’da salgında toplam enfekte kişi sayısı 311 bin 516’ya yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 474 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 6 milyon 145 bin 291’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle toplamda 96 bin 351 kişi hayatını kaybederken; 5 milyon 101 bin 397 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Irak’ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 353 bin 566’ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 52 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 712 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 333 bin 648 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 317 bin 846 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 307 bin 288 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 381 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.