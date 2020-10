Can kaybı 1 milyon 90 bin 811

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 90 bin 811, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 363 bin 609’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 28 milyon 850 bin 85’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 90 bin 253 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 220 bin 873’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 114 bin 823 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 151 bin 63’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Kolombiya’da toplam vaka sayısı 924 bin 98’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 141 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de toplam vaka sayısı 917 bin 35’e ulaşırken can kaybı ise 24 bin 572 olarak açıklandı. Peru’da toplam vaka sayısı 853 bin 974 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 419 olduğu rapor edildi.

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 925 bin 341, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 204 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 756 bin 472’ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 942’ye yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 110 bin 617'ye yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 239 bin 389'a çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 29 bin 70’e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 508 bin 389’a çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 409 bin 358 olarak raporlanırken, can kaybı ise 9 bin 970 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 381 bin 275’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 577 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Filipinler’de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 372 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 344 bin 713 kişinin enfekte olduğu açıklandı.