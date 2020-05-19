Can kaybı 320 bin 189

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 320 bin 189’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 894 bin 278’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 908 bin 111’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 709’a yükselirken; vaka sayısı da 278 bin 188’e çıktı. Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 290 bin 678 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 722’ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 225 bin 886 olurken, 32 bin 7 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 177 bin 289’a çıkarken; 8 bin 123 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 179 bin 927 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 239 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 796’ya yükselirken, hasta sayısı 246 bin 406 oldu. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 57’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 122 bin 492’ye çıktığını açıkladı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 320 bin 189’a yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 164’e, Japonya’da ise 749’a yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 13 artarak toplamda 11 bin 78’e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 938’e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı değişmeyerek 263 olarak kaldı.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 305’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 749 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 11 bin 564 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise vaka sayısı 2 kişi daha artarak toplamda 3 bin 33 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 857 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 28 bin 343’e çıkarken; toplamda 9 bin 835 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 22 olarak kalmaya devam etti. Hindistan’da ise vaka sayısı 101 bin 261’e ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 164 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 39 bin 233 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Aşı kısmi koruma sağlıyor

İngiltere'de faaliyet gösteren Oxford Üniversitesi'nde yürütülen aşı çalışmasında koronavirüsünün aşıya karşı direncini gözler önüne serdi. Maymunlar üzerindeki testlerde, aşı uygulanan denekler arasında virüsün yayıldığı görüldü. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin bir çok ülke aşı geliştirmek için çalışamalarını sürdürüyor. Bilim insanları, İngiltere’de bulunan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği koronavirüs aşısının fareler ve makak maymunları üzerinde yapılan deneyler sonucu insan üzerinde yalnızca “kısmi koruma” sağlayabileceğini söyledi. Maymunlar üzerinde gerçekleşen deneyde; aşılanmış maymunların bir süre sonra yeniden enfekte olduğu ve virüs miktarında aşılanmamış maymunlara kıyasla bir azalış olmadığı belirtildi. Aşı denemelerinin yakın zamanda insanlar üzerinde de denenmesi bekleniyor. İngiliz hükümeti koronavirüs (Covid-19) aşısı çalışmaları için 130 milyon sterlinlik destek paketini açıklamış, Oxford Üniversitesi’nin ilaç firması AstraZeneca ile 100 milyon doz üretim için anlaştığı ve ilk 30 milyonun Eylül ayına kadar İngiltere içinde dağıtılması kararının alındığı belirtilmişti.